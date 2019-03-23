Юлія Тимошенко: Президента, якого ЄС і США підозрюють у корупції, потрібно негайно міняти

У той час, коли Генпрокуратура та СБУ в Україні не здатні розслідувати корупцію Порошенка та його оточення, цим зайнялись європейські та американські структури. Антикорупційне розслідування відкрили Кіпрський суд, Британське агентство по шахрайству в особливо великих розмірах (SFO) та організація Євросоюзу щодо боротьби з шахрайством (OLAF).

Про це Юлія Тимошенко заявила під час прес-конференції в Луцьку.

"Це, по суті, стало підсумком багаторічної корупції, яка здійснювалась президентом і його найближчими соратниками, бізнес-партнерами на оборонному бюджеті. Коли ЄС проти глави держави розпочинає корупційне розслідування, це говорить про те, що силові структури в Україні, на жаль, не працюють. Генпрокуратура та СБУ перетворилися, по суті, в департаменти корпорації "Рошен", які не мають ні свободи, ні бажання розслідувати резонансні корупційні справи Порошенка та його оточення", – наголосила лідер "Батьківщини".

Як зауважила Юлія Тимошенко, для України, яка пережила важкі випробування, яка живе у війні, у бідності, співпраця європейських країн є надзвичайно важливою. Тож, неприйнятним є ситуація, коли лідер держави підозрюється в корупції.

Окрім того, стало відомо, що і в США розпочато корупційне розслідування проти оточення чинного президента: "За всіма напрямкам вже почали працювати інші держави, тоді як силові структури в Україні не спрацьовують".

Голова партії нагадала, що рівно 7 років тому на посаду міністра економіки в уряді Януковича призначили Порошенка.

"Чужу людину на таку посаду не призначають. Януковича вигнав український народ у Ростов-на-Дону, але залишився його спадкоємець – Петро Порошенко, який продовжив корупцію та покривав всю корупцію, яка була до того", – сказала вона.

Юлія Тимошенко порадила чинному президенту думати про кримінальну відповідальність, а не мріяти після другої каденції піти в депутати Європарламенту, "адже корупція та шахрайство були на території ЄС за його участю". Про персональну відповідальність голова партії нагадала і керівництву ГПУ та СБУ.

Лідер "Батьківщини" заявила на прес-конференції, що після виборів новий президент розслідує всю корупцію, і кожен, хто хоч копійку з бюджету взяв, відповідатиме.

"Усі будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Ми наведемо порядок, щоб більше ніхто не міг взяти будь-що в України", – підсумувала Юлія Тимошенко.