Юлії Кузьменко суд змінив запобіжний захід: тепер вона під нічним домашнім арештом

Юлії Кузьменко змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний. Також суд ухвали рішення зняти електронний браслет.

Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захист 4 серпня. Про це повідомив адвокат підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Шеремета Тарас Безпалий.

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Суд залишив Кузьменко під нічним домашнім арештом

Суд частково задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу. Цілодобовий домашній арешт замінили на нічний.

Юлії Кузьменко змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт і зняли браслет,

– написав Тарас Безпалий.

Юлія Кузьменко має перебувати вдома з 23 до 06 години ранку.

Перед тим 29 червня Шевченківський райсуд Києва продовжив на 2 місяці запобіжний захід двом обвинуваченим у справі про вбивство Павла Шеремета. Яні Дугарь – дію обов'язків, Юлії Кузьменко – цілодобовий домашній арешт.

Справа щодо вбивства Павла Шеремета