Юлію Навальну відпустили із відділення поліції Москви: деталі

31 січня 2021 , 22:03
Читать новость на русском

Дружину російського опозиціонера Олексія Навального Юлію 31 січня затримали у Москві на протесті. Її відвезли у відділення поліції. Через кілька годин жінку відпустили додому, однак з певною умовою.

Джерело: телеграм-канал "МБХ медиа"

Навальна перебувала у московському відділенні поліції "Щербинский".

Важливо Кількість затриманих на протестах у Росії різко росте: вже понад 4 тисячі

Адвокатка Юлії Світлана Давидова розповіла, що дружину Навального відпустили під зобов'язання з'явитися на засіданні суду. Воно відбудеться у понеділок, 1 лютого.

Навальній інкримінують адміністративне порушення за "несанкціоноване проведення демонстрацій".


Від'їзд Навальної із поліцейського відділку / Фото "МБХ медиа"

Що відомо про затримання Навальної

►Юлію затримали у Москві одразу за кілька хвилин після того, як вона вийшла на протест.

►Силовики не показали своїх документів, як це передбачено законом, і не пояснили причину затримання.

►Дружину опозиціонера посадили у автозак та відвезли у відділення поліції.

Протести у Росії: головне

  • 31 січня у російських містах поновилися протести через арешт Олексія Навального.
  • Демонстрантів масово затримували силовики. У Москві відводили у автозаки всіх, хто перебував на вулиці по троє.
  • Загалом під час протестів затримали понад 4 тисячі людей.
  • Силовики використовували до учасників акцій кийки, сльозогінний газ і навіть табельну зброю.
  • В Уфі правоохоронці тягли пенсіонерку по снігу до автозаку, а в Ростові-на-Дону 10 силовиків накинулися на одного чоловіка і почали бити його кийками.
  • Більше про ситуацію у Росії – читайте тут.