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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Юна тенісистка Костюк закохує своєю надпатріотичною позицією

5345 Читать новость на русском
Марта Костюк
Марта Костюк / Соцмережі

15-річна українська тенісистка Марта Костюк стверджує, що завжди намагається спілкуватися українською мовою та поки триватиме війна на Донбасі, бойкотуватиме турніри у Росії. Як переконує спортсменка, на тенісному фронті вона так само захищає Україну, як воїни АТО на сході.

Про це вона розповіла у коментарі ресурсу "Главком".

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Для мене багато значить патріотизм. Мені за честь представляти свою країну на змаганнях. Люблю, коли лунає наш гімн, завжди сльози навертаються на очі. Я дуже люблю Україну. Намагаюся, де тільки можна розмовляти українською мовою. Свого часу я була на Майдані, навіть ночувала, там було дуже класно. Це була чисто моя ініціатива. Коли мама мене забирала, я плакала, не хотіла йти звідти,
— зауважила спортсменка.

Водночас юна тенісистка зазначила, що не може засуджувати тих людей, які змінюють прапор України на інший, оскільки може відповідати лише за свої дії.

"Спортсмени такий крок часто пояснюють тим, що держава зовсім не допомагає? Я не знаю, але в мене такого не було. Я знаю, що Україна не може нічого для мене зробити, і в той же час не хочу, щоби інша країна щось робила. Я народилася в Україні, у мене уся родина — українці", – підкреслює надія українського тенісу.

Крім того, вона розповіла про випадок, коли їй пропонували змінити громадянство.

"Була у мене пропозиція два роки тому, я відмовилася одразу. Тим більше уже пізно змінювати громадянство, тому що я виступила за збірну на Кубку Федерації. А коли ти хоч раз вийшов на корт за збірну, то потім дуже важко змінити громадянство – складна процедура", – переконує українка.

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За її словами, люди за кордоном цікавляться подіями в Україні, і більшість із них є переконаною, що всі проблеми на Сході та Півдні України йдуть з Кремля.

Співчувають та підтримують. Мені дуже боляче дивитися на людей, які там страждають. Я захоплююся героїзмом наших солдатів, волонтерів, людей, які віддають своє життя за нашу Батьківщину. Це надає мені сили та впевненості на тенісному корті. Мені є, на кого рівнятися, брати приклад і захищати Україну на тенісному фронті. І поки на сході будуть бойові дії, я вважаю недоречним брати участь у змаганнях, які проводяться у Росії,
— додає Марта Костюк.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини спорту Теніс Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 березня
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