На Тернопільщині 16-річний юнак поглумився над пам'ятником Герою Небесної Сотні Капіносу
- На Тернопільщині 16-річний юнак виліз на пам'ятник Герою Небесної Сотні Олександру Капіносу і опублікував фото в соціальній мережі.
- Поліція встановила особу порушника.
- Наразі вирішується питання про притягнення його до адміністративної відповідальності.
У суботу, 12 липня, в центрі села Дунаїв юнак виліз на пам'ятник Герою Небесної Сотні Олександру Капіносу, а згодом опублікував фото в соціальній мережі. У поліції відреагували.
Наразі відомо, що кременецькі поліцейські встановили особу юнака, який виліз на пам'ятник Герою Небесної Сотні, передає 24 Канал.
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Вчинив наругу над пам'ятником Героя
Цей факт поліцейські зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.
Зловмисником виявився 16-річний місцевий житель. Наразі вирішується питання про притягнення його до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, що 29-річний Олександр Капінос брав участь у Революції гідності. 18 лютого 2014 року під час силового штурму Майдану Олександр обороняв Будинок Федерації профспілок України та отримав поранення голови. Наступного дня він помер у лікарні.
До слова, в Запоріжжі молодики зняли і пошкодили державні прапори. Вони вибачилися за свій вчинок, пояснивши його спонтанністю та станом алкогольного сп’яніння. Поліція відкрила кримінальне провадження за наругу над державними символами.