18-річні юнаки за кордоном зможуть стати на облік, не приїжджаючи до України

Рада 9 січня проголосувала в цілому за законопроєкт про базову військову підготовку. У ньому, зокрема, йдеться про військовий облік юнаків за кордоном.

Хлопці, яким виповнюється 18 років, зможуть стати на облік, не приїжджаючи до України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

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ВРУ підтримала законопроєкт №12076

Законопроєкт №12076 підтримали 298 депутатів.

"Цей законопроєкт дозволяє юнакам, яким зараз виповнюється 18 років за кордоном, стати на облік, не приїжджаючи до України", – повідомив нардеп Гончаренко.

Вони зможуть це зробити через Резерв+, додала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Ще 8 місяців тому у Резерв+ мало хто вірив. А сьогодні це майже 4 мільйони користувачів і приклад успішної реалізації цифрового державного сервісу. Проєкт отримав захист і підтримку з трибуни Верховної Ради, що підкреслює його важливість для суспільства", – написала вона.

Також до цього закону було прийнято правку щодо мобілізації жінок. Вона буде добровільною.