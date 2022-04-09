ЮНЕСКО після масштабного протесту відмовилась від сесії в Росії

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО відмовився від проведення 45-ої сесії в російському місті Казань. Рішенню передував бойкот події країнами-учасницями організації.

У відкритому листі повідомляють, що засідання відбудеться в іншій країні світу. Проте у якій саме, наразі невідомо.

Контекст 46 країн-учасниць ЮНЕСКО відмовились брати участь у 45-й сесії, поки його очолює Росія

ЮНЕСКО засуджує дії Росії

У ЮНЕСКО зазначили, що країна, яка завдає руйнації культурним спорудам, не може очолювати сесію. Організація додає, що з 24 лютого до 31 березня Росія зруйнувала або пошкодила 53 об'єкти культури. Серед них – історичні пам'ятки, храми, бібліотеки.

Цілком імовірно, що з того часу цифри зросли,

– кажуть в організації.

Комітет наголосив, що російські війська завдали невиправної шкоди спадщині Харкова, Чернігова та Маріуполя.

За даними Мінікульту, станом на 31 березня 2022 року зафіксовано 135 епізодів воєнних злочинів російських військ проти культурної спадщини України.

"Стаття 6.3 Конвенції про всесвітню спадщину 1972 року каже, що "кожна держава-учасниця цієї Конвенції зобов'язується не вживати будь-яких навмисних заходів, які можуть прямо чи опосередковано завдати шкоди культурній та природній спадщині, зазначеним у статтях 1 і 2, розташованої на території інших держав-учасниць цієї Конвенції", – заявили представники ЮНЕСКО.

Оскільки проведення 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини в Казані під головуванням Росії заперечуватиме принципи Конвенції, організація вирішила перенести подію.

Нагадаємо, що Ткаченко закликав ЮНЕСКО перенести 45-ту сесію з російської Казані у Львів.

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