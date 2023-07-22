ЮНЕСКО відреагувало на атаки на історичний центр Одеси
Джерело:ЮНЕСКО
Міжнародна організація ЮНЕСКО рішуче засудила російські атаки, під час яких було пошкоджено одеські музеї.
ЮНЕСКО закликала припинити напади на культурні цінності, що захищені міжнародними нормативними документами.
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ЮНЕСКО висловлює підтримку одеситам і висловлює щирі співчуття родинам загиблих,
– ідеться у повідомленні організації.
Під час атаки пошкоджень зазнали музеї
Зазначають, що попередня оцінка в Одесі виявила пошкодження кількох музеїв, що розташовані на території Всесвітньої спадщини, зокрема Одеського археологічного музею, Одеського морського музею та Одеського літературного музею.
"Усі вони були відзначені ЮНЕСКО та місцевою владою Блакитним щитом, відмітною емблемою Гаазької конвенції 1954 року", – зазначили в повідомленні.
До слова, раніше міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав ЮНЕСКО виключити Росію з організації.
Що відомо про атаку на Одесу: головне
- Російські окупанти атакували Одесу 20 липня: зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено офісні приміщення, багатоквартирні будинки, навчальний заклад, ліцей, дитячий садочок та автомобілі.
- Поранення отримали 8 людей, серед яких 3 співробітників ДСНС.
- Під завалами знайшли загиблого 21-річного охоронця.
- Через атаку пошкоджень та руйнувань зазнали об'єкти портової інфраструктури та складські приміщення приватного підприємства в Одеському районі.
- Під час нічної атаки пошкодило будівлю генерального консульства Китайської Народної Республіки.