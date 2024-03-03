"Збалансована політика": словацький міністр потиснув руку Лаврову, цей крок сподобався Фіцо

Якщо влада Угорщини поки зробила паузу в своїх проросійських заявах, то Словаччина швидко стає головним ретранслятором Кремля в ЄС . Глава словацького МЗС Юрай Бланар потиснув руку Лаврову, а прем'єр-міністр Роберт Фіцо схвалив його дії.

Фіцо обурив українців і весь світ своєю нещодавньою заявою. До других роковин вторгнення Росії в Україну він вирішив сказати, що у війні винна сама Україна. В чотирихвилинному ролику він розводиться про те, що в нашій державі був "розгул нацизму".

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Навіщо словацький міністр потиснув руку Лаврову

Юрай Бланар був на дипломатичному форумі у Туреччині. Там він провів переговори з Лавровим – їхнє спільне фото оприлюднили російські пропагандисти.

На зустрічі говорили про війну в Україні.

Глава словацької дипломатії закликав до якнайшвидшого відновлення мирних переговорів між сторонами конфлікту та припинення бойових дій. "Без комунікації ніколи не буде дипломатичного рішення, а без дипломатичного рішення не закінчаться війни", сказав Бланар після зустрічі,

– пишуть словацькі журналісти.

Лавров же заявив, що Словаччина "однозначно відхилила" пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона і не відправлятиме словацьких військових на територію України.

Ініціатором діалогу зі Словаччиною стала Росія. Окрім Бланара, Лавров також зустрівся з представниками Узбекистану, Киргизстану та Есватіні.

Опозиція лютує, а Фіцо хвалить свого міністра

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо пояснив: зустріч з Лавровим – приклад "нашої збалансованої та суверенної зовнішньої політики Словаччини щодо всіх сторін світу". Він знав, що Бланар має зустрітися з Лавровим, і "повністю рекомендував зустрітися з російським міністром".

Опозиційні словацькі політики дуже різко засудили і Бланара, і Фіцо.

Ось лише декілька їхніх висловів:

"Міністр Бланар зустрівся з головним дипломатом держави, який називає Словацьку Республіку своїм ворогом , який напав на сусідню державу і чиї представники вказують, що їхня кампанія може не закінчитися Україною".

, який напав на сусідню державу і чиї представники вказують, що їхня кампанія може не закінчитися Україною". "Він зустрівся з людиною, яка несе безпосередню відповідальність за російську агресію в Україні, яка спричинила загибель тисяч мирних жителів і сотні мільярдів збитків. Таким чином Бланар відніс Словаччину до Ірану, Північної Кореї, Китаю чи Угорщини. Це зрада нашої зовнішньополітичної орієнтації ".

". "Вдома Бланар каже, що Словаччина підтримує Україну як мирну, демократичну, територіально цілісну країну в межах міжнародно визнаних кордонів. Він розповів це Лаврову? "

" "Роберт Фіцо переймає риторику російської пропаганди і лестить Кремлю та Путіну замість того, щоб співпрацювати з нашими партнерами в ЄС та НАТО. Зустріч Бланара з Лавровим є явним ворожим жестом щодо наших союзників".