Юридична колізія, – Веніславський пояснив, чому досі не ліквідували ОАСК

З Окружним адміністративним судом Києва є юридична проблема. На початку липня Верховна Рада намагалася ухвалити документ, який передбачає внести зміни до закону про статус суддів та формування Вищої кваліфікаційної комісії.

Однак президент Володимир Зеленський наклав вето на закон про ВККС, оскільки там було багато неузгоджень та колізій. Про це в ефірі сказав представник президента у Конституційному Суді України Федір Веніславський.

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"Якщо говорити про законодавчу ініціативу Зеленського щодо ліквідації ОАСК, то звільнення судів, переведення чи переатестація надає можливість їм потрапити до нового суду. Це все має відбуватися за участі Кваліфікаційної комісії судів, якої зараз немає", – пояснив Веніславський.

ВККС вирішить долю скандальних суддів

Веніславський закликав виправити фахівців, які спеціалізуються на кримінальному процесі, виправити колізію. Це Комітет з правоохоронної діяльності й Комітет з правової політики. Є робоча група, яка над цим працює. Доки немає ВККС, то не ліквідують ОАСК. Лише ВККС зможе вирішити долю судів, які зараз є суддями ОАСК.

Якщо немає ВККС, то ліквідація ОАСК потягне за собою правову проблему, яка пов'язана із зарплатами суддів. Тому треба це питання розв'язувати, коли будуть очевидно зрозумілі терміни й коли запрацює ВККС,

– сказав представник президента.

Вето пришвидшить ухвалення

Веніславський пояснив, що вето Зеленського прискорить процес отримання чинності закону про ВККС. Якби закон таки ухвалили, то була б складна й довга процедура внесення змін, які президент вказав у вето.

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"Це коротший та раціональніший шлях. Зможемо розглянути пропозиції президента, щоб з ними ухвалити закон, а потім утворити конкурсну комісію, щоб сформувати пропозиції щодо кандидатів на посади членів ВККС. Коли Вища рада правосуддя утворить ВККС, можна говорити про ліквідацію ОАСК", – сказав Веніславський.

Федір Веніславський про ліквідацію ОАСК: дивіться відео

Що відомо про ліквідацію ОАСК