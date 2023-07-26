У Раду внесли постанову про позбавлення мандату "слуги" Арістова

У Верховній Раді зареєстрували постанову про позбавлення депутатського мандату Юрія Арістова. Нещодавно він написав заяву про складання повноважень. Арістова підозрюють у внесенні неправдивих відомостей до документів для виїзду за кордон.

Проєкт постанови з'явився на сайті Ради 26 липня. До речі, сьогодні вранці до Арістова з обшуками навідалися ДБР та СБУ.

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Депутатські повноваження Арістова можуть припинити

Ініціатором проєкту постанови про дострокове припинення повноважень виступив голова комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ Сергій Кальченко.

Зауважимо, що Арістова можуть позбавити мандату через його поїздку на Мальдіви. Там депутат відпочивав під виглядом "службового відрядження".

Коротко про скандал з Арістовим