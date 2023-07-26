У Раду внесли постанову про позбавлення мандату "слуги" Арістова
У Верховній Раді зареєстрували постанову про позбавлення депутатського мандату Юрія Арістова. Нещодавно він написав заяву про складання повноважень. Арістова підозрюють у внесенні неправдивих відомостей до документів для виїзду за кордон.
Проєкт постанови з'явився на сайті Ради 26 липня. До речі, сьогодні вранці до Арістова з обшуками навідалися ДБР та СБУ.
Дізнайтеся більше Син у Москві, сам – на Мальдівах: що відомо про "слугу" Арістова, якому загрожує втрата мандата
Депутатські повноваження Арістова можуть припинити
Ініціатором проєкту постанови про дострокове припинення повноважень виступив голова комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ Сергій Кальченко.
Зауважимо, що Арістова можуть позбавити мандату через його поїздку на Мальдіви. Там депутат відпочивав під виглядом "службового відрядження".
Коротко про скандал з Арістовим
- Заступника голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки оборони та розвідки Юрія Арістова помітили в готелі Waldorf Astoria Maldives, що розташований на найбільшому приватному острові Ітхаафуші на Мальдівах.
- Про це журналісти повідомили з посиланням на власні джерела. Розслідувачі зателефонували в готель, аби перевірити, чи справді там був нардеп. Виявилося, що так, але вже виїхав.
- 7 липня Арістов опублікував знімки з Вільнюсу. Фото підписав так: "В оборонному комітеті Сейму обговорили постачання установок Nasams, які Литва придбала для української армії".
- Давид Арахамія ініціював призупинення членства нардепа у фракції "Слуги народу".
- Після оприлюднення інформації про відпочинок на Мальдівах Арістов написав заяву про складання повноважень.
- До речі, 25 липня щодо Арістова відкрили кримінальне провадження. Уже наступного дня у нього провели обшуки співробітники ДБР та СБУ. Арістова підозрюють у внесенні неправдивих відомостей до документів для виїзду за кордон.