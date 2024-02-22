Зеленський призначив нового посла України в Азербайджані: який пост раніше обіймав дипломат

Володимир Зеленський продовжує робити кадрові перестановки у державі. 22 лютого глава держави призначив нового посла України в Азербайджані.

Новим представником України в Азербайджані став Юрій Гусєв. Раніше він був керівником Укроборонпрому.

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Гусєв став новим послом України в Азербайджані

Володимир Зеленський 22 лютого видав указ, в якому призначив Юрія Гусєва на нову посаду.

Призначити Гусєва Юрія Веніаміновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Азербайджанській Республіці,

– мовиться у документі.

Цю посаду Гусєв обійняв на заміну Владислава Каневського, який працював послом з лютого 2019 року. Його цього ж дня Зеленський звільнив з посади посла України в Азербайджані відповідним указом.

Що відомо про нового посла України в Азербайджані

Юрій Веніамінович Гусєв, політик і колишній генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром", обіймав різні ключові посади в державних органах з 2009 по 2016 рік.

Він був керівником групи радників міністра економіки та міністра фінансів, директором департаменту національних проєктів.

Крім того, з 2014 по 2016 Гусєв був заступником очільника Міністерства оборони України.

Гусєв також обіймав посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації з 13 липня 2019 року по 3 грудня 2020 року.

До свого призначення на посаду посла він був генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром" з 3 грудня 2020 року до 27 червня 2023 року. Зрештою Володимир Зеленський звільнив Гусєва з цієї посади, згідно з його поданою заявою.

Зеленський дав новий пост Еміне Джапаровій

Цього ж дня Володимир Зеленський своїм указом дав новий пост першій заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапаровій. З 22 лютого вона стала Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.

Варто зазначити, що саме у Відні розташовані деякі ключові будівлі ООН. Саме столиця Австрії є третьою штаб-квартирою ООН після Нью-Йорка та Женеви.

Зокрема, у Відні, у районі під назвою Віденський міжнародний центр або "місто ООН", розташовані штаб-квартири таких міжнародних організацій, як: МАГАТЕ, Комісія ООН з прав міжнародної торгівлі, Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), Управління ООН з наркотиків і злочинності, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Управління з питань космічного простору ООН, а також Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.