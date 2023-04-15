То вже буде після Пасхи, – Ігнат про отримання Patriot
Джерело:Юрій Ігнат
Наприкінці березня українські військові завершили навчання на американських системах протиповітряної оборони Patriot. Однак точних термінів передачі їх Україні наразі не кажуть.
Про це наголосив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він сказав, що Україна отримає їх вже після Великодня, який буде 16 квітня.
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Українцям повідомлять, коли Patriot стоятимуть на захисті неба
Я думаю, то вже буде після Пасхи,
– відповів Ігнат на запитання журналіста.
Зауважимо, що речник наразі не конкретизує терміни передачі Patriot. За його словами, зараз ніхто не може сказати чіткі терміни.
Крім того, він зазначив, що українці дізнаються, що американські системи в Україні, коли наші воїни зіб'ють перший російський літак.
Як ППО Patriot допоможе захистити небо над Україною / Інфографіка 24 Каналу
Що варто знати про надання Україні Patriot
- У грудні Німеччина та США погодились постачати Україні ЗРК Patriot. Незабаром рішення про постачання систем ухвалять Нідерланди.
- Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єру Нідерландів за намір передати Україні ЗРК Patriot. Він зазначив, що це допоможе захистити людей від ракетного терору.
- Раніше стало відомо, що приблизно 100 військових з України 16 січня прибули до США, щоб вчитися користуватися ЗРК Patriot.
- Додамо, що Німеччина тривалий час відмовлялася відправляти Patriot в Україну, але канцлер Олаф Шольц вирішив приєднається до США і надати для захисту українського неба додаткову батарею ППО Patriot.
- Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна отримає 2 батареї ЗРК Patriot.
- Україні необхідні комплекси Patriot, які практично здатні збивати такі ракети як Х-22 та інші швидкісні цілі. Також ЗРК Patriot може збивати БпЛА, гелікоптери та літаки.