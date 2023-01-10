Нардепа Камельчука судитимуть за брехню в декларації

В Україні судитимуть народного депутата Юрія Камельчука. Йому вручили підозру ще на початку грудня.

27 грудня 2022 року прокуратура повідомила про підозру чинному народному депутату. У САП та НАБУ не кажуть ім'я нардепа, але відомо, що мовиться про Юрія Камельчука з фракції "Слуга народу".

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У чому звинувачують Камельчука

У декларації за 2020 рік він не вказав квартиру на Печерську у центрі Києва вартістю понад 3,6 мільйона гривень, яка перебувала у нього в оренді з жовтня 2019 по жовтень 2021 року.

Крім цього виявилось, що у нього є непогашене кредитне зобов’язання перед банківською установою на загальну суму понад 48,8 тисяч доларів США. Це також потрібно було вказати.

Зважаючи на те, що кредитна заборгованість перевищувала 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, ці відомості підлягали обов'язковому внесенню до декларації,

– пояснили раніше в НАБУ.

САП вже скерувала обвинувачення до суду

За матеріалами досудового розслідування НАБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура 10 січня 2023 року скерувала до суду обвинувальний акт щодо народного депутата. У НАБУ написали, що він опинився "на лаві підсудних".

На лаві підсудних опинився чинний нардеп, який не вказав у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську, вартістю понад 3,6 мільйона гривень Крім того, не зазначив дані про непогашений кредит на понад 48,8 тисяч доларів США,

– мовиться у повідомленні.

НАБУ оголосило в розшук нардепку від "Слуги народу"