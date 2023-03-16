На фронті загинув відомий історик, археолог та викладач Юрій Коваленко

У боях за Бахмут загинув відомий історик, археолог, викладач, екскурсовод та патріот Юрій Коваленко. Навесні 2022 року він захищав Чернігівську область, а паралельно – захистив дисертацію.

Юрій Коваленко був родом із Глухова, Сумської області. Ще 2014 року добровольцем пішов на Схід боронити Україну. Не дочекавшись медкомісії, він поїхав до Іловайська.

Дивіться також Першим прийняв бій: на Київщині попрощалися з 20-річним захисником, який загинув під Бахмутом

Коваленко був відомим істориком

В одному з інтерв'ю розповів, що має кілька освіт. Перша – психолога, друга – електрика, а історичний факультет він закінчив уже у дорослому віці.

Понад 30 років займався археологією, історією, вивчав поховання Другої світової, був військовим археологом, волонтером. До повномасштабної війни працював завідувачем науково-дослідного Національного заповідника "Глухів".



Коваленко добровольцем пішов на війну у 2014 році / Фото фейсбук Юрія Коваленка

Мав низку нагород та відзнак

Коваленко досліджував руїни Батурина, який у 1708 році знищили московські загарбники, він знайшов місце розташування головного храму гетьманської столиці – собору Живоначальної Трійці.

Юрій Коваленко був автором понад 70 наукових статей. У 2021 році захистив дисертацію та став кандидатом історичних наук. На той час він захищав Україну у лавах ЗСУ, контракт підписав у грудні 2020 року. У 2021 році брав участь у боях за Авдіївку, був нагороджений відзнаками Генштабу та командувача Об’єднаних сил.

Коваленко був учасником організації "Чорний тюльпан", яка повертала тіла додому загиблих героїв.

За роботу у "Чорному тюльпані" був нагороджений Міністерством оборони України.



Коваленко мав низку нагород / Фото з фейсбуку Юрія Коваленка

24 Канал висловлює співчуття рідним та знайомим загиблого героя. Світла пам'ять!