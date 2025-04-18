Напад на журналіста Макарова: у Нацполіції відповіли, чи вдалося встановити особу підозрюваного

Поліція вже працює над тим, щоб встановити особу, яка напала на журналіста Юрія Макарова. Наразі у цьому напрямку вже є певні напрацювання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці Національної поліції України Юлії Гірдвіліс в етері національного маратону.

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Що кажуть у поліції про встановлення особи нападника на Макарова

Юлія Гірдвіліс зазначила, що тривають оперативні заходи з метою встановлення і затримання нападника на журналіста Юрія Макарова.

У нас є певні напрацювання і за результатами ми будемо обов'язково інформувати громадськість щодо подальшого розслідування, коли будуть відомі деталі,

– сказала речниця Нацполіції.

Правоохоронниця нагадала, що інцидент із нападом на Юрія Макарова стався ввечері 16 квітня біля одного з житлових комплексів у Солом'янському районі Києва. За попередньою інформацією, невідомий несподівано вдарив ножем постраждалому українському журналісту.

"На цей час його стан задовільний, він перебуває у лікарні. Розслідується кримінальне провадження за статтею 121 – це умисне тяжке тілесне ушкодження. Тривають слідчі дії, призначено низку експертиз", – зазначила речниця.

За даними Гірдвіліс, слідство розглядає кілька версій вчинення цього злочину. Серед них є і версія про особисті конфлікти, і версія про напад, пов’язаний із професійною діяльністю Макарова.

Основною версією є наявність російського сліду у цьому нападі.

До слова, сам Юрій Макаров також розповів, що припускає, що до його нападу може бути причетна Росія. Адже він перебував у так званому "розстрільному списку" разом з іншими відомими журналістами.