Наводив російські ракети на Миколаїв: СБУ повідомили про підозру блогеру-мільйоннику Подоляці

Блогер родом із Сумської області "зливав" окупантам важливі дані. Крім цього, він виявився одним із коригувальників вогню.

Служба безпеки України викрила блогера-мільйонника, який "наводив" ворожі ракети на Миколаїв. За інформацією правоохоронців, прокремлівським агентом виявився Юрій Подоляка.

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Брав участь у ворожих ІПСО

Зараз зловмисник переховується від правосуддя на території Росії. Наразі вдалося встановити причетність Подоляки до коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення.

Раніше співробітники СБУ зафіксували його участь у проведенні інформаційно-психологічних операцій проти України на замовлення російських спецслужб.

Для наведення російських ударів на місто Подоляка отримував розвіддані від свого інформатора – ексочільника Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду.

Одержані від посадовця дані блогер передавав своїм "кураторам".

Найбільше окупантів цікавили локації Сил оборони та наслідки прильотів на території міста.

Також підозрюваний передавав росіянам добові паролі на блокпостах на території області, відомості про військовополонених, місця їх утримання та дані про загиблих військовослужбовців ЗСУ.

Комунікація відбувалась через телеграм

Правоохоронці встановили, що комунікація між Подолякою та його інформатором відбувалась через телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень.

Співробітники СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді.

Раніше блогеру повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України.

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території країни-агресорки, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

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