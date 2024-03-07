Захищав наше небо: внаслідок російської атаки загинув воїн Юрій Слепченко

Україна втратила ще одного захисника. Внаслідок ворожого обстрілу 6 березня загинув Юрій Слепченко.

Про це повідомив його побратим. Борис Емельдеш розповів, що Юрій Слепченко захищав українське небо.

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Загинув Юрій Слепченко

Під час сьогоднішнього (6 березня – 24 Канал) прильоту загинув наш побратим Слепченко Юрій, якій ніс службу спочатку в ГФ АЛМАЗ, потім в лавах Збройні Сили України захищав наше небо,

– повідомив трагічну звістку Емельдеш.

Загинув український захисник Юрій Слепченко / Фото з фейсбуку Емельдеша

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять і слава Герою!

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