Назавжди залишилось 28: у Рівному попрощалися з воїном, який загинув у Нью-Йорку

У Рівному 30 липня попрощалися із загиблим офіцером ЗСУ Юрієм Висоцьким. Йому назавжди залишилось 28 років.

У мирному житті Юрій був юристом. А на війні командував стрілецьким взводом.

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Що відомо про загиблого воїна

Юрій після школи вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю юрист. Диплом магістра отримав у Острозькій академії.

Згодом він працював у Рівненському центрі з надання безоплатної правової допомоги. Зазначається, що Юрій завжди відгукувався на чуже горе, був чуйний і готовий допомогти.

16 березня чоловік отримав повістку і протягом двох місяців навчався в академії Сухопутних військ. Згодом його відправили на Донецький напрямок. Він був молодшим лейтенантом, командиром першого стрілецького взводу третьої стрілецької роти 418-го батальйону.

20 липня Юрій загинув під час виконання бойового завдання у населеному пункті Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області.

З Юрієм попрощалися на рівненському Майдані Незалежності. Поховали Героя на кладовищі Нове.

Із захисником попрощалися на Майдані Незалежності у Рівному / фото Рівненська міська рада

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