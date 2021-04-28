Що відомо про нового голову "Нафтогазу" Юрія Вітренка: біографія

Юрія Вітренка 28 квітня призначили головою правління НАК "Нафтогаз України". Він так і не став міністром енергетики, а тепер замінить на посаді свого колишнього керівника – Андрія Коболєва.
Джерело:24 канал
Біографія Юрія Вітренка
Вітренко – економіст та фінансист, а також гендиректор інвестиційної компанії AYA Capital. Він відомий своєю роботою в "Нафтогазі". Крім цього, його знають як сина одіозної політикині Наталії Вітренко.
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Освіта
- Вітренко у шкільні роки навчався в Київській школі менеджменту для старшокласників КРОК
- У 1996 році він закінчив бакалаврат Київського національного економічного університету за спеціальністю "Міжнародна економіка".
- У 1997 рік — закінчив магістратуру КНЕУ за спеціальністю "Управління міжнародним бізнесом".
- Протягом 1997 – 2000 років вчився в аспірантурі Інституту міжнародних відносин.
- До речі, під час студентських років проходив практику в Університеті науки і техніки в штаті Айова у США.
Кар'єра
- Ще у 14 років Вітренко практикувався помічником бухгалтера в "Укрінбанку".
- Згодом працював аналітиком в Українській фінансовій групі.
- У 1998 – 2002 роках обіймав різні посади в міжнародній компанії у сфері аудиторських і консультаційних послуг PricewaterhouseCoopers.
- У 2002 році взяв участь в проєкті з розробки стратегії НАК "Нафтогаз України". Відтоді обіймав різні посади в компанії.
- У 2005 – 2006 році мав роботу в лондонському відділенні банку Merrill Lynch.
- У 2010 році створив інвестиційну компанію "ЕйВайЕй Кепітал" (AYA Capital).
- У квітні 2019 року Вітренко обрали головою наглядової ради ПАТ Укрнафта.
- Того ж року президент Володимир Зеленський призначив Вітренка членом наглядової ради Укроборонпрому.
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Робота в "Нафтогазі"
Вітренко працював у "Нафтогазі" 18 років. Він був помічником заступника голови правління, керівником підрозділу корпоративних фінансів, головним радником голови правління та позаштатним радником. У листопаді 2018 року його призначили на посаду виконавчого директора. Остання посада Вітренка у компанії – директор з розвитку бізнесу.
Проте 11 червня 2020 року "Нафтогаз" відкликав Вітренка з позиції представника акціонера в наглядовій раді Укрнафти. Уже 17 липня 2020 року він пішов з посади виконавчого директора "Нафтогазу".
Вітренко пояснив це тим, що його посаду скорочують. У компанії наголосили, що причиною цього стала оптимізація організаційної структури "Нафтогазу".
Повернення у "Нафтогаз" у ролі керівника
Із 29 квітня Юрій Вітренко – голова "Нафтогазу". Уряд, за результатами звіту про діяльність, виявив збитки компанії за 2020 рік. Хоча за планом, яке затвердило попереднє керівництво, "Нафтогаз" мав вийти у прибуток.
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Тому, як пояснили у Кабміні, вирішили змінити голову акціонерного товариства, і відтак Андрій Коболєв пішов у відставку. Як сам він розповів, дізнався про своє звільнення зі ЗМІ і ніяких заяв на звільнення не писав.
Так і не став міністром енергетики
Юрія Вітренка розглядали на пост міністра енергетики та робили для його призначення конкретні кроки. Денис Шмигаль робив подання його кандидатури на розгляд парламенту.
Парламент вперше голосував за призначення Вітренка віцепрем'єром та очільником Міненергетики 17 грудня 202 року, проте Рада провалила голосування. Уряд після того призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики.
Друга спроба була 28 січня, однак голосів знову не назбирали. У ЗМІ ходили чутки про можливе і третє голосування, однак вони не справдилися.
Відтак Юрій Вітренко із грудня 2020 року був виконувачем обов'язків міністра енергетики, втім, не повноцінним міністром.
"Газові війни з Росією"
Вітренко вів активну діяльність у "газовій війні" з Росією після подій у 2014 році. Його називають ключовою фігурою цих подій.
Найголовнішим досягненням Вітренка вважають перемогу в арбітражі проти "Газпрому" у Стокгольмі.
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