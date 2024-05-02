Прикривав побратимів: на Донбасі героїчно загинув молодий прикордонник

В бою проти росіян на Донбасі загинув воїн Юрій Замашний із Черкаської області. Полеглий прикордонник був оператором БПАК.

Старшому сержанту Юрію Замашному було 26 років, його молода дружина стала вдовою, а батьки втратили сина. Трагічну звістку сповістили в Шполянській міській раді.

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Герой загинув, прикриваючи евакуацію

Замашний Юрій Олегович народився 21 січня 1998 року, родом із села Нечаєве Лип’янської громади. Бився проти російських окупантів у лавах 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого. Юрій був інспектором прикордонної служби 1 категорії – оператором безпілотних авіаційних комплексів.

Сержант воював на одному з найгарячіших напрямків фронту. Молодий воїн загинув 26 квітня 2024 року поблизу Красногорівки на Донеччині. Він своїм вогнем до останнього прикривав побратимів від ворожих обстрілів під час евакуації поранених.

Навіки наша громада втратила ще одного Героя. Нехай Господь прийме Захисника у свої обійми, втамує біль і заповнить порожнечу в серцях рідних. Немає слів, які б могли втамувати біль утрати,

– додали в Лип'янській сільській територіальній громаді.

Що відомо про вбивство українських військових у Мурнау

У Німеччині внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України – чоловіків 23 та 36 років. Підозрюваного у вбивстві уже затримали, ним виявився громадянин Росії.

За попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Цю інформацію повідомили в українському МЗС.

Вбивця українських військовослужбовців в німецькому Мурнау – місцевий "Z-патріот", який відкрито підтримував російську агресію і демонстративно носив нашивки з "Z-символікою".

Spiegel припускає, що нападник міг бути у стані алкогольного сп'яніння. Привертає увагу той факт, що злочин відбувся на території торгового центру в Мурнау, де люди зустрічаються і п'ють пиво.

У Десантно-штурмових військах заявили, що один із вбитих українців був військовослужбовцем 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України. У 2023 році бійця було поранено в боях за Білогорівку, потім він проходив лікування та реабілітацію у Німеччині.

Редакціявисловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять.