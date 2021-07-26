Організатора "тітушок" Майдану Крисіна звільнили від відповідальності за 3 статтями
Джерело:Watchers Media
Юрія Крисіна, який був організатором "тітушок" під час Революції Гідності, звільнили від відповідальності за 3 статтями. Таке рішення ухвалив Дарницький суд Києва 26 липня.
Усі 3 статті стосуються викрадення й катування активістів Майдану. Адвокатка Крисіна подала клопотання про звільнення підзахисного від кримінальної відповідальності через закінчення терміну давності.
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Адвокати Крисіна затягують розгляд справи, – прокурорка
За рішенням суду, "тітушковода" було звільнено від відповідальності за такими статтями:
- 296 – хуліганство, вчинене групою осіб;
- 340 – незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів, демонстрацій;
- 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
Прокурорка Юлія Малашич в суді заявила, що захисники Крисіна робили все можливе для затягування розгляду справи. І ця поведінка захисту дала свій результат.
"Після 5 місяців неявок адвокатів судовий розгляд розпочався з запізненням. Строки давності за 3 статтями дійсно минули", – прокоментувала сторона обвинувачення.
Наразі проти Крисіна висувається тільки одне звинувачення за статтею 127 – катування з метою примусити потерпілого чи іншу особу чинити дії, що суперечать їхній волі. Наступне засідання суду відбудеться 29 липня о 10:30.
Крисін і його причетність до катувань активістів Майдану
- Юрій Крисін у кримінальних колах відомий за прізвиськами "Шкаф", "Шрек" або "Криса". Він "прославився" рейдерством та рекетом.
- Під час Революції Гідності він організував "тітушок", які викрадали й катували учасників Революції Гідності.
- У 2018 році Крисіна засудили до 5 років за співучасть у нападі на журналіста видання "Вести" В'ячеслава Веремія. Його було поранено з вогнепальної зброї. Згодом "тітушки" до смерті добили хлопця бітами й палками.
- У суді "тітушковод" визнав, що під час Революції Гідності організовував і збирав людей, які нападали на активістів.
- Під час одного з судових засідань він накричав на суддю та накинувся на матір загиблого журналіста. "Умийся сама кров'ю. Треба було краще сина свого виховувати", – заявив організатор "тітушок".