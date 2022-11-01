Від підлітка, який стажується у банку, до голови "Нафтогазу": що відомо про Юрія Вітренка

Кабмін ухвалив рішення звільнити Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Причину такого рішення наразі не повідомляють.

На посаді Вітренко перебував з квітня 2021 року. Його призначили після звільнення Андрія Коболєва. Чому Кабмін ухвалив рішення про звільнення, наразі не повідомляють.

Зауважте Кабмін звільнив Вітренка з "Нафтогазу"

Раніше ЗМІ розповіли, що Вітренко написав заяву про відставку. Біографію чиновника читайте у матеріалі 24 каналу.

Біографія Юрія Вітренка

Шлях до старту

Вітренко народився у Києві 1976 року. Мама чиновника – одіозна Наталія Вітренко, відома своєю проросійською позицією. Влітку 2022 року суд заборонив "Прогресивну соціалістичну партію України", яку вона очолює.

У дитинстві Вітренко активно цікавився футболом. Навчався – в україномовній школі. Також відвідував Київську школу менеджменту для старшокласників.

Перше стажування пройшов ще у 1991 році – як помічник бухгалтера в "Укрінбанку". Згодом Вітренко навчався у:

Київському національному економічному університеті;

магістратурі КНЕУ за спеціальністю "Управління міжнародним бізнесом";

аспірантурі Інституту міжнародних відносин.

Кар'єра та два десятки років у "Нафтогазі"

Загалом у "Нафтогазі" Вітренко працював фактично 2 десятки років. Зокрема, обіймав такі посади:

помічника заступника голови правління;

керівником підрозділу корпоративних фінансів;

головним радником голови правління;

позаштатним радником;

директором з розвитку бізнесу.

Також працював у:

міжнародній компанії у сфері аудиторських і консультаційних послуг PricewaterhouseCoopers;

в лондонському відділенні банку Merrill Lynch.

Влітку 2020 року Вітренко пішов з "Нафтогазу". Тоді своє рішення він пояснив скороченням його посади.

Також Вітренко був виконувачем обов'язків міністра енергетики. За його призначення на посаду голосували 2 рази. Однак необхідної кількості голосів таки не було.

Обійняв посаду голови правління НАК "Нафтогаз України" Вітренко у 2021 році. Наступного року його повноваження продовжили до 30 квітня 2023 року.

За лічені дні до звільнення Вітренко говорив, що попереду – найгірша зима в історії України.