В Южному на Одещині встановили протипіхотні міни: ходити по піску заборонено

Одеська область продовжує здійснювати оборонні заходи прибережної території. Так, на пляжах Южненської громади з'явилися протипіхотні міни.

Ці міни реагують на пішоходів та можуть здетонувати від наступу. Тому мешканцям Южного заборонили ходити по піску. Таку інформацію повідомили в Южненській міській раді.

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Також зазначається, що попередньо на них пляжах були встановлені лише протитанкові міни. Відтепер до оборонних заходів Одещини додали й протипіхотні міни.

Це потрібно для того, аби захистити піщану смугу прибережної території.

Зокрема, нагадуємо, що в Одесі заборонили перебувати на пляжах. Там на узбережжях встановлені таблички, які повідомляють про мінну небезпеку.

Яка ситуація в Одеській обласні: останні новини

Повідомляється, що на Одещині почали перевірку фортифікаційних споруд біля кордону з невизнаним Придністров'ям. Глава Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, що їх мають підготувати до належного стану.

Через загрозу вторгнення в Одеську область в Ізмаїльському районі ввели ряд обмежень для мешканців. Зокрема, це торкнулось рибалок, мисливців та частково фермерів.

Вороги 11 травня вчергове завдали ракетного удару по Одещині. Про наслідки ворожих обстрілів розповів голова ОВА Максим Марченко. Він повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по одному з районів Одеської області. Постраждалих і руйнувань внаслідок обстрілу – немає.

Найманці Кремля вчетверте запустили ракету по мосту через Дністровський лиман. Вгатили крилатою ракетою. Про звуки вибухів місцеві жителі Одеси почали повідомляти близько 15:35.

Нагадаємо, що вперше росіяни завдали удару по мосту, який веде з Білгород-Дністровського району в бік Одеси, ще 26-го квітня. Внаслідок удару було пошкоджено залізничну колію.

Повторний удар по мосту через Дністровський лиман росіяни завдали 2 травня. А згодом того ж дня російські війська втретє вдарили по мосту на Одещині.

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