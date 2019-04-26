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      З дня виборів поліція Харкова отримує від 7 до 14 повідомлень про мінування щодоби

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      Хвиля "мінувань" у Харкові
      Хвиля "мінувань" у Харкові / Нацполіція

      Починаючи з 21 квітня, дня голосування у другому турі президентських виборів в Україні, до поліції Харкова щодоби надходить від 7 до 14 повідомлень про мінування різних об'єктів. Жодне з них не підтвердилося. У п'ятницю, 26 квітня, таких повідомлень вже 6. Вибухотехніки перевіряють наявність небезпеки на місцях, поліція евакуює людей.

      Відділ комунікацій Нацполіції в Харківській області проінформував, що правоохоронці отримали повідомлення про мінування п'яти готелів у місті. Мовляв, там закладено вибухівку.

      Читайте також: З аеропорту Жуляни евакуювали сотні людей: фото

      Телефонували до поліції з цього приводу у п'ятницю, 26 квітня, о 9:40. Зокрема, мовиться про небезпеку вибуху в готелях:

      • Асотел
      • AN-2
      • Губернія
      • Сафарі
      • Овіс

      Повідомлення про мінування гімназії номер 83 надійшло о 11:04.

      Нагадаємо, 21 квітня у Харкові перевіряли мінування аеропорту, готелю і двох торговельних центрів – детально про це читайте у матеріалі 24 каналу

      За вказаними адресами виїхали співробітники слідчо-оперативних груп поліції й фахівці вибухотехнічного управління. Громадян евакуюють, приміщення і прилеглу територію ретельно оглядають.

      Як в Україні карають за неправдиві повідомлення про мінування? Поліція перевіряє інформацію про мінування готелів. І якщо ці повідомлення виявляються неправдивими, порушнику загрожує штраф від 850 до 1700 гривень. Або – арешт до шести місяців чи обмеження волі до трьох років.

      Цього ж дня, 26 квітня, повідомлення про мінування отримала поліція Києва. Правоохоронці перевірили будівлі залізничних вокзалів, автовокзалу, аеропорту, будівлі Кабміну та Верховної Ради – і не виявили там вибухонебезпечних предметів.

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      Теги: Новини України Новини Харкова Надзвичайні ситуації Фейкові замінування
      Джерело: 24 канал
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