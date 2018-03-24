З хвилястим волоссям та в спортивному одязі: модель Сара Сампайо вразила новими знімками

Португальська топ-модель Сара Сампай взяла участь у модній зйомці для реклами одягу. Зірка приміряла незвичні для себе образи, чим здивувала прихильників.

Стильні фото модель опублікувала на Instagram-сторінці, зазначивши, що зйомка проводилась для дизайнерського бутіка Net-a-Porter.

На знімках Сара Сампайо позує перед камерами з хвилястим волоссям та спортивному спокусливому одязі. Моделі зробили стильний макіяж з акцентом на очі, який підкреслив природну красу знаменитої манекенниці.

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Дивовижні знімки ввійшли до нового випуску журналу Porter Edit, який неодноразово співпрацював з моделлю. Редактори глянцю розповіли, що для манекенниці мало бути красивою, потрібно ще бути мудрою. Тому вони вражені від відвертого інтерв'ю з Сарою Сампайо, в якому вона поділилась всіма тонкощами її роботи та навіть розповіла про експлуататорське ставлення на зйомках. За словами моделі, це інтерв'ю не було пов'язане зі стильною зйомкою, яку наразі презентували на офіційних сторінках модного бренду.

Моя нова обкладинка для Porter Edit не пов'язана з інтерв'ю,

– написала Сара Сампайо.

Прихильники моделі із захопленням відреагували на стильні знімки зірки. А дехто навіть написав, що із такою зачіскою Сара Сампайо виглядає миліше.