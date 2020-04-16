З "короля контрабанди" Альперіна стягнули 35 мільйонів гривень застави на користь держави
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула з одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого підозрюють у хабарництві, 35 мільйонів гривень застави. Ці гроші повинні надійдути до державного бюджету.
Водночас розмір нової застави збільшили до 76 мільйонів гривень. Про це повідомляє Центр протидії корупції у своєму твітері.
Радимо ознайомитись "Король контрабанди": як мільярдер Альперін будував імперію та впливав на правоохоронців
Що чекає на Альперіна у випадку відмови виплатити заставу
- Прокурор САП Роман Симків повідомив "Укрінформу", що Альперін порушив покладені на нього обов'язки як підозрюваного. Зокрема, він не здав свій паспорт громадянина Ізраїлю.
- Оскільки заставу було збільшено до 76 мільйонів гривень, 41 мільйон підозрюваний повинен внести протягом 5 робочих днів.
- За словами прокурора, якщо цього не буде зроблено, Альперіна чекає арешт без альтернативи внесення застави.
Справа Альперіна: головне
- Вадима Альперіна підозрюють у створенні злочинної організації, що скоювала злочини, пов'язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.
- Внаслідок цього інтереси держави зазнали збитків на понад 77,7 мільйона гривень. У цій справі є ще десять підозрюваних, семеро з яких – посадовці фіскальної служби та митниці.
- Також йому інкримінують зловживання владою та службовим становищем, ухиляння від сплати податків. 2 грудня 2019 року за одеського бізнесмена внесли заставу розміром у 70 мільйонів гривень.
- 9 грудня поліція одягнула "електронний браслет" на підозрюваного в організації махінацій на митниці.
- Альперіна у ЗМІ називають "королем одеської контрабанди". Йому приписували "шефство" над Одеською митницею, а статки оцінювали в один мільярд доларів.
Дивіться відео розслідування "Слідство.Інфо" про "короля контрабанди" Альперіна:
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