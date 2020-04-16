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      З "короля контрабанди" Альперіна стягнули 35 мільйонів гривень застави на користь держави

      - Читать новость на русском
      Вадим Альперін / radiosvoboda.org

      Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула з одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого підозрюють у хабарництві, 35 мільйонів гривень застави. Ці гроші повинні надійдути до державного бюджету.

      Водночас розмір нової застави збільшили до 76 мільйонів гривень. Про це повідомляє Центр протидії корупції у своєму твітері. 

      Радимо ознайомитись "Король контрабанди": як мільярдер Альперін будував імперію та впливав на правоохоронців

      Що чекає на Альперіна у випадку відмови виплатити заставу

      • Прокурор САП Роман Симків повідомив "Укрінформу", що Альперін порушив покладені на нього обов'язки як підозрюваного. Зокрема, він не здав свій паспорт громадянина Ізраїлю.
      • Оскільки заставу було збільшено до 76 мільйонів гривень, 41 мільйон підозрюваний повинен внести протягом 5 робочих днів.
      • За словами прокурора, якщо цього не буде зроблено, Альперіна чекає арешт без альтернативи внесення застави.

      Справа Альперіна: головне

      • Вадима Альперіна підозрюють у створенні злочинної організації, що скоювала злочини, пов'язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.
      • Внаслідок цього інтереси держави зазнали збитків на понад 77,7 мільйона гривень. У цій справі є ще десять підозрюваних, семеро з яких – посадовці фіскальної служби та митниці.
      • Також йому інкримінують зловживання владою та службовим становищем, ухиляння від сплати податків. 2 грудня 2019 року за одеського бізнесмена внесли заставу розміром у 70 мільйонів гривень.
      • 9 грудня поліція одягнула "електронний браслет" на підозрюваного в організації махінацій на митниці.
      • Альперіна у ЗМІ називають "королем одеської контрабанди". Йому приписували "шефство" над Одеською митницею, а статки оцінювали в один мільярд доларів.

      Дивіться відео розслідування "Слідство.Інфо" про "короля контрабанди" Альперіна:

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Контрабанда Новини Одеси Вадим Альперін Новини України
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