За 2016 рік — приблизно 20 виїздів у Крим, – ексдепутат розповів деталі про Аксьонова

У новообраного нардепа Андрія Аксьонова таки, ймовірно, є російський паспорт. Лише за 2016 рік він приблизно 20 разів їздив до окупованого Криму.
Про це розповів громадський активіст та депутат Добропільської міської ради у 2015 – 2017 роках Микола Стрепоченко. Водночас він назвав ймовірні дати того, коли Аксьонов міг отримати паспорт Росії.
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"У мене є інформація, що в нього (Аксьонова – 24 канал) є цей паспорт", – розповів Стрепоченко.
За словами колишнього депутата, він отримав заповнену Аксьоновим формулу, з його почерком та даними. Детальну інформацію щодо Аксьонова Стрепоченко отримав у жовтні 2017 року, дав депутатський звіт щодо цього в Службу безпеки України.
Аксьонов просував проросійські настрої
"У 2016 – 2017 роках він був часто відсутній на робочому місці. У нього було за 2016 рік приблизно 20 виїздів в Крим і за неповних 6 місяців 2017 року він був відсутній понад 70 днів в Україні, він перебував в окупованому Криму", – сказав Стрепоченко.
Також громадський діяч розповів, що у відповідь на його запитання: "Ви є мером українського міста?", Аксьонов відповів "На жаль, українського".
За його 5,5 років мерства в Добропіллі він не був на жодному проукраїнському заході. Він робить все, щоб місто залишалося проросійським,
– пояснив Микола Стрепоченко.
Колишній депутат розповів деталі щодо Аксьонова: дивіться відео
Що відомо про громадянство Росії у Аксьонова
- 19 травня Андрій Аксьонов під крики "Ганьба!" став народним депутатом.
- Представник Донеччини у Тристоронній контактній групі Денис Казанський та державні органи Росії підтверджують, що в Аксьонова є російський паспорт.
- Водночас сам скандальний депутат повідомив, що не має такого документа.