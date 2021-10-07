За 9 років роботи з Коломойським: скільки податків до бюджету сплатили компанії "Кварталу 95"

Компанії "Кварталу 95" за 9 років роботи сплатили до бюджету понад 3 мільйони доларів. Мовиться період співпраці з телеканалом "1+1", зокрема про 2012 — 2020 роки.

Тобто журналісти проаналізували останні 9 років діяльності низки компаній. Інформацію зібрали зі джерел у податковій та з опублікованих податковою відкритих даних.

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Журналісти проаналізували доходи фірм "Кварталу 95" за останні 9 років

Видання нарахувало 24 компанії в групі "Квартал 95", проте найактивніший заробіток отримували саме 11 фірм.

Із 2012 по 2020 рік компанії, що входять до групи "Квартал 95" отримали дохід у майже 108 мільйонів доларів. При цьому чистий прибуток фірм склав майже 14 мільйонів доларів, отже вони сплатили до бюджету трохи більше 3 мільйонів доларів податку на прибуток,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, видання з'ясувало, що:

у 2012 році, коли гумористичне шоу Зеленського та партнерів переходило на канал "1+1" Коломойського, вони отримали найбільший дохід – понад 20,2 мільйона доларів;

протягом 2013 – 2015 років фірми Зеленського були збитковими, і з кожним роком сума збитків росла;

у 2016 році компанії групи "Квартал 95" починають щорічно отримувати дохід між 10 та 20 мільйонами доларів.

Та видання пригадало, що "офшорні структури отримали ще 40 мільйонів від фірм, пов'язаних з Коломойським".

Коротко про розслідування видання