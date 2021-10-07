За 9 років роботи з Коломойським: скільки податків до бюджету сплатили компанії "Кварталу 95"
Джерело:"Слідство.Інфо"
Компанії "Кварталу 95" за 9 років роботи сплатили до бюджету понад 3 мільйони доларів. Мовиться період співпраці з телеканалом "1+1", зокрема про 2012 — 2020 роки.
Тобто журналісти проаналізували останні 9 років діяльності низки компаній. Інформацію зібрали зі джерел у податковій та з опублікованих податковою відкритих даних.
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Журналісти проаналізували доходи фірм "Кварталу 95" за останні 9 років
Видання нарахувало 24 компанії в групі "Квартал 95", проте найактивніший заробіток отримували саме 11 фірм.
Із 2012 по 2020 рік компанії, що входять до групи "Квартал 95" отримали дохід у майже 108 мільйонів доларів. При цьому чистий прибуток фірм склав майже 14 мільйонів доларів, отже вони сплатили до бюджету трохи більше 3 мільйонів доларів податку на прибуток,
– мовиться у повідомленні.
Зокрема, видання з'ясувало, що:
- у 2012 році, коли гумористичне шоу Зеленського та партнерів переходило на канал "1+1" Коломойського, вони отримали найбільший дохід – понад 20,2 мільйона доларів;
- протягом 2013 – 2015 років фірми Зеленського були збитковими, і з кожним роком сума збитків росла;
- у 2016 році компанії групи "Квартал 95" починають щорічно отримувати дохід між 10 та 20 мільйонами доларів.
Та видання пригадало, що "офшорні структури отримали ще 40 мільйонів від фірм, пов'язаних з Коломойським".
Коротко про розслідування видання
- 3 жовтня видання "Слідство.Інфо" опублікувало інформацію розслідування "Офшор 95". Мовилось, що оточення Зеленського могло бути причетними до офшорного переказу від структур, пов'язаних з Ігорем Коломойським. В оточенні Зеленського ж кажуть, що офшори потрібні були "Кварталу 95" "для захисту інтересів" від бандитів, які приходили до влади.
- Зокрема мовиться про те, з 2012 року фірми Зеленського та його команди нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов'язаних із олігархом Ігорем Коломойським.
- Також там мовиться, що журналісти-розслідувачі розкрили схему виведення грошей з "Приватбанку" великих юридичних компаній, які створювали та обслуговували офшорні компанії.