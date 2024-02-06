Сором за "роботу": у Мін'юсті підтримали Bihus․Info, закликавши до контролю над спецслужбами

Незалежні журналісти-розслідувачі стверджують, що їх відстежувала Служба безпеки України. Голова Мін'юсту заявив, що пишається роботою медійників. Водночас йому соромно за спецслужби.

У понеділок, 5 лютого, Bihus․Info випустили розслідування, у якому на основі відеодоказів та фактів припустили, що на них влаштували полювання декілька департаментів СБУ. Уже наступного дня ситуацію прокоментував очільник Міністерства юстиції України Денис Малюська.

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Bihus․Info і СБУ: позиція голови Мін'юсту

За словами посадовця, зараз до України прикута увага міжнародної спільноти, тому є не так багато часу, аби показати правильну реакцію на цю подію. Як констатував Малюська, ймовірно, менше ніж доба.

Передивився сюжет Bihus․Info, пишаюсь якістю розслідування журналістів. Сором за "роботу" спецслужби. За законом, контроль над СБУ здійснюють: Верховна Рада, Президент та прокуратура,

– йдеться у повідомленні.

Голова Мін'юсту сказав, що президент перший крок зробив раніше, звільнивши керівника відповідного департаменту Служби безпеки. Власне, йдеться про Романа Семенченка, який очолював Департамент захисту національної державності.

"Думаю, потрібна оперативна реакція і комунікація усіх гілок влади. На моє особисте переконання, слід здійснювати більше контролю за діями спецслужб всередині країни", – зазначає Денис Малюська.

Контекст: що варто знати

16 січня у мережу злили відео, записане за допомогою прихованих камер, де працівники Bihus.Info вживають заборонені речовини. Засновник проєкту Денис Бігус заявив про кадрові зміни в команді, але наголосив, що значно більше його обурює факт стеження за розслідувачами упродовж тривалого часу.

"Окремо щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, за фактом стеження за журналістами Служба безпеки України розпочала розслідування. Вона з'ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий", – коментував тоді президент Володимир Зеленський.

Через декілька тижнів редакція опублікувала сенсаційне розслідування, наведені факти в якому можуть вказувати на те, що до стеження за Bihus.Info причетні: Департамент захисту національної державності СБУ, а також Департамент оперативно-технічного забезпечення.

Ймовірно, до цієї "операції" загалом було залучено близько 30 людей, а тривала вона упродовж декількох днів разом з підготовкою та реалізацією. Разом з тим, на тлі скандалу, в СБУ поспішили прокоментувати, що борються зі збутом наркотиків.

міністр похвалив роботу українських спецслужб за кордоном і на фронті, згадавши боротьбу з Росією: "Вони – красавчіки", – написав чиновник.