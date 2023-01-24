Активні бойові дії слід очікувати незабаром: в ГУР розповіли, де та коли вони відбуватимуться

Війна триває уже 11 повних місяців, й у ній Росія щодня зазнає шалених втрат. Однак країна-терористка поки не планує виводити свої війська, повертатися до правових норм існування та сідати за стіл переговорів.

Навпаки, в її планах лічильник втрат, що українських, що власних, підняти на новий рівень. Заради продовження цієї війни вона, зокрема, нещодавно знову змінила командування.

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Що у планах Росії

Відтак зі зміною командування в Україні очікують й на зміну тактики росіян. Про це уже свідчать переміщення підрозділів повітряно-десантних військ, як заявив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Також в Україні очікують й на активні бойові дії. За словами Скібіцького, відбуватимуться вони саме на Сході нашої держави.

Будуть активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках. Герасимов не виконав те завдання, яке перед ним ставили. Перше – це повна окупація Донецької й Луганської областей,

– підкреслив він.

Нові терміни для Донбасу

Також заступник начальника ГУР МО розповів, що російський диктатор поставив перед своїми військовими чітке завдання – захопити український Донбас до березня. Саме тому у найближчі місяці в Луганській і Донецькій областях йтимуть активні бойові дії. Свідчить про це й перекидання 2-ї механізованої дивізії 1-ї танкової армії з Білорусі.

Тож захисники наразі не виключають, що ворог може спробувати знову перетнути військами кордон України на Куп’янському напрямку. Ба більше, за словами Скібіцького, можливе і відновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій в Луганській області.

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