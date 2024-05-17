За день окупанти били по Одещині одразу 6 ракетами: скільки вдалося збити
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Вдень 17 травня російські військові декілька разів атакували Одещину ракетами. На жаль, не минулося без жертв і постраждалих.
Загалом агресор випустив 6 ракет. Частину з них знищили оборонці неба.
Зверніть увагу Росія вкотре вдарила по Одесі ракетами: що відомо про жертв і постраждалихДо речі, оперативні деталі ворожої атаки в нашому телеграмі.
Скільки ракет збила ППО
Упродовж доби 17 травня окупанти атакували Одеську область 3 балістичними ракетами, ймовірно, "Іскандер-М", і 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, активно застосовуючи розвідувальні дрони на всьому Південному напрямку.
Протиповітряною обороною на південному напрямку знищено 3 керовані авіаційні ракети Х-59 на Одещині,
– повідомили в Повітряних силах.
Окрім того, збили 2 розвідувальні БпЛА "ZALA", ударний "Ланцет" та 1 БпЛА невстановленого типу на Херсонщині. Ще 1 дрон невстановленого типу знищили на Кіровоградщині.
Що відомо про наслідки атаки на Одещину
- На жаль, внаслідок ракетних ударів є жертва та 8 постраждалих.
- Голова ОВА повідомив, що в Одеському районі на місці влучання однієї з ракет спалахнула пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура.
- Внаслідок ворожого удару сталося займання в складському приміщенні. Загальна площа пожежі – 8000 квадратних метрів.
- Зауважимо, що станом на 22:37 в Одеській області уже була 10 повітряна тривога за добу.