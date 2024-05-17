За день окупанти били по Одещині одразу 6 ракетами: скільки вдалося збити

Вдень 17 травня російські військові декілька разів атакували Одещину ракетами. На жаль, не минулося без жертв і постраждалих.

Загалом агресор випустив 6 ракет. Частину з них знищили оборонці неба.

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оперативні деталі ворожої атаки в нашому телеграмі

Упродовж доби 17 травня окупанти атакували Одеську область 3 балістичними ракетами, ймовірно, "Іскандер-М", і 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, активно застосовуючи розвідувальні дрони на всьому Південному напрямку.

Протиповітряною обороною на південному напрямку знищено 3 керовані авіаційні ракети Х-59 на Одещині,

– повідомили в Повітряних силах.

Окрім того, збили 2 розвідувальні БпЛА "ZALA", ударний "Ланцет" та 1 БпЛА невстановленого типу на Херсонщині. Ще 1 дрон невстановленого типу знищили на Кіровоградщині.

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