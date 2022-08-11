За добу на Півдні уражено командні пункти 49 армії, берегової охорони та БТГр десантників

11 серпня 2022 , 01:14
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Джерело:

ОК "Південь"

росіяни на Півдні втратили майже пів сотні одиниць особового складу. Також в окупантів стало менше запасів – на 2 склади.

Це одні з результатів роботи Збройних Сил України протягом 10 серпня. Варто пригадати, що в ОВА пояснили, чи поменшало в Миколаєві обстрілів після "вихідного рейду".

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росія має нові втрати на Півдні України 

Оперативне командування "Південь" повідомило, що наші бійці 10 серпня 6 разів атакували ворога з допомогою авіації. 

Двічі забезпечено роботу штурмової авіації по опорному пункту й осередку живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі (що на Херсонщині – 24 канал),
–  повідомило командування. 

Там також додали, що двічі бомбардувальники атакували 2 склади боєприпасів і ще один осередок техніки в Баштанському районі, що на Миколаївщині. 

За результатами відпрацювання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, втрати ворога складають:

  • 41 окупант;
  • 3 гаубиці "Мста-Б";
  • 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Проте остаточні результати ще дорозвідуються. Окрім цього:

  • в районі Новокам'янки – наші сили завдали вогневого удару по командному пункту 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ військово-морського флоту росії;
  • біля Червоного Маяка – 49 ворожа армія лишилася без свого пункту управління;
  • в Іщенці – ЗСУ вдарили по командно-спостережному пункту батальйонної тактичної групи 76 десантно-штурмової дивізії;
  • а в районі Барвінку – по складу боєприпасів.

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Автор: Діана Квасневська