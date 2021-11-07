За допомогою безпілотників: на Буковині чоловіки шпигували за прикордонниками
Джерело:Держприкордонслужба
На Буковині правоохоронці затримали 2 чоловіків з безпілотними літальними апаратами. Підозрюють, що вони відстежували пересування прикордонних нарядів для контрабандної схеми.
У такий спосіб могли небом переміщували тютюнову продукцію через кордон. Доказом цього є вантажопідйомність літального апарату.
До теми З "Борисполя" під виглядом собак намагалися вивезти трьох вовків
Чоловіки були без документів, коли їх затримали. Однак запевнили, що вони – громадяни України.
Що побачили на місці злочину
Вони з літальними апаратами перебували за 5 кілометрів до державної межі. Окрім БПЛА, на місці злету та посадки виявили 2 автомобілі:
- Ford Connect;
- Mitsubishi Pajero.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Національної поліції в Чернівецькій області.
На Буковині чоловіки шпигували за прикордонниками: відео
Контрабанда в Україні: останні новини
- На Буковині викрили схему контрабанди цигарок до Румунії. Одна партія була вартістю 800 тисяч гривень.
- СБУ запобігла можливим хімічним терактам в Європі, чоловік віз туди небезпечну речовину.
- Злочинна група перевозила до України нелегальні та фальшиві гроші.