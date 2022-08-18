За гроші з "народних Байрактарів" купили супутник, який збільшить "бавовну" в окупантів

За кошти, які українці зібрати на безпілотники Bayraktar, фонд Сергія Притули придбав унікальний супутник. Він суттєво допоможе нашим військовим у підготовці оперативних операцій.

Супутник вирішили купити після перемовин з Міноборони

Про це стало відомо 18 серпня. Супутник надасть доступ до бази даних супутникових знімків компанії ICEYE більше ніж на рік.

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Сергій Притула повідомив, що супутник вирішили купити після перемовин з Міністерством оборони України.

Відтепер наша армія буде максимально швидко буде отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. "Бавовни" буде багато,

– сказав Притула.

Технічні деталі Притула обіцяє оприлюднили згодом у пресрелізі. Притула висловив подяку міністру оборони Олексію Резнікову "за виявлену довіру до команди нашого фонду".

Притула розповів, що супутник тепер є в арсеналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він зазначив, що супутник вдалося купити оперативно завдяки підприємцю Максиму Полякову.

Що відомо про апарати угруповання ICEYE

Як пише Alpha Centauri, апарати угруповання ICEYE спостерігають Землю в мікрохвильовому діапазоні (SAR), що дозволяє отримувати знімки поверхні в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов.

Зазвичай, дані оновлюються раз на декілька годин, що дозволяє спостерігати перебіг бойових дій на тактичному рівні.

Роздільна здатність фото – до 25 сантиметрів на піксель (залежить від ширини сканування). Це дозволяє розрізняти мікрохвильові знімки окремих людей.

Як Притула зібрав 600 мільйонів гривень

Волонтер Сергій Притула 22 червня оголосив, що відкриває збір коштів на три Bayraktar на потреби Збройних Сил України. За тиждень потрібно було зібрати понад пів мільярда гривень.

Всього за 10 годин було зібрано 141 мільйон гривень. Станом на 9 ранку 23 червня українці зібрали 296 мільйонів гривень. Ввечері 24 червня збір коштів на три безпілотники Bayraktar закінчили.

За 3 дні українці зібрали 600 мільйонів гривень, тому було вирішено придбати 4 безпілотники Bayraktar.

Та 27 липня турецька військова компанія Baykar заявила, що не прийме оплату за безпілотники типу Bayraktar. У пресслужбі компанії Baykar заявили, що натхненні тим, як об'єдналися українці й вирішили подарувати безпілотники Україні.

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