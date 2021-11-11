За кілометри від Польщі та Білорусі: на Волині пройшли навчання з протидії міграційної кризи
Джерело:"Суспільне"
Українські прикордонники 11 листопада провели навчання з протидії масового порушення лінії розмежування мігрантами. Польовий табір розгорнули неподалік села Кошари, що на Волині.
Так, відпрацювання пройшли за один кілометр від Польщі та за два – від Білорусі. Про це повідомив начальник штабу прикордонної комендатури швидкого реагування Віталій Рижак.
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Своєю чергою заступник керівника Західного регіонального управління Держприкордонслужби Олексій Гавель розповів, що "відбувається злагодження Нацгвардії, прикордонників і нацполіції".
Це потрібно для того, щоб у випадку можливої загрози порушення державного кордону групами нелегальних мігрантів ефективно стримувати їх,
– пояснив він.
До слова, у польовий навчальний табір приїхали Сергій Дейнеко та Денис Монастирський.Зверніть увагу! Наразі на кордоні України ситуація контрольована. З 11 листопада прикордонну службу, поліцію та Нацгвардію підсилили.
На Волині пройшли навчання з протидії міграційної кризи / "Суспільне"
Міграційна криза на кордоні: останні новини
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький переконаний, що мігранти з Білорусі спробують потрапити до інших країн, зокрема України. Ситуація наразі контрольована.
- Президент Володимир Зеленський 10 листопада скликав засідання Ради національної безпеки й оборони на якому обговорили міграційну кризу на лінії розмежування.
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