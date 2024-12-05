"Усі рівні": Лубінець відреагував на проблеми з видачею паспортів для 18-річних за кордоном

18-річним українцям за кордоном паспортні сервіси масово відмовляють у прийомі документів для оформлення чи обміну паспорта громадянина України й закордонного паспорта. За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, їх вважають порушниками військового обліку.

Омбудсмен Дмитро Лубінець уже відреагував на цю ситуацію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Новини.Live".

Дивіться також Блінкен вимагає мобілізації з 18 років: чи варто Києву дослухатися до цих заяв

За кордоном також повинні дотримуватися законів, – Лубінець

У послугах паспортні сервіси відмовляють, зокрема, тим, про кого немає записів в Реєстрі призовників "Оберіг", та хто виїхав до 2022 року.

Лубінець заявив, що ці громадяни також повинні дотримуватися законів.

Усі громадяни мають дотримуватися закону України, незалежно від того, де вони перебувають,

– сказав він.

Омбудсмен наголосив, що для отримання українських паспортів передбачено подачу визначеного пакета документів, серед яких – військово-обліковий документ.

"Створювати інші підходи для тих, хто в Україні, та для тих, хто за кордоном, – це не може існувати. Це буде дискримінаційний підхід. У нас принцип має бути однаковий для всіх. Усі рівні у своїх правах та обов'язках", – додав Лубінець.