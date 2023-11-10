За ліквідацією підполковника ФСБ у Брянській області стоять бійці РДК, – джерела

У Брянській області 10 листопада обстріляли машину прикордонників, у якій перебували спецпризначенці ФСБ. За цим стоять бійці Російського добровольчого корпусу.

Про це заявили джерела 24 Каналу у розвідці. Ліквідований підполковник ФСБ був заступником одного з відділів прикордонного управління.

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Заступника начальника відділу матеріально-технічного забезпечення прикордонного управління ФСБ підполковника Сєргєя Шатия ліквідували бійці Російського добровольчого корпусу (РДК),

– заявили джерела.

Відомо, що стрілянина сталася на околиці села Улица Брянської області. Російські телеграм-канали повідомляли, що автівку УАЗ "Патріот" обстріляли з автоматичної зброї. Від отриманих поранень підполковник загинув на місці стрілянини.

До слова, добровольці напередодні повідомляли, що диверсійно-розвідувальна група РДК успішно провела засідку на транспорт противника у Брянській області.

"Згодом буде викладено відео об'єктивного контролю", – анонсували в РДК.

В Криму мобілізовані побили полковника

В тимчасово окупованому Сімферополі мобілізовані росіяни забили до смерті свого командира. Інцидент стався 1 листопада біля залізничного вокзалу.

Як повідомляли російські телеграм-канали, група мобілізованих військовослужбовців влаштувала бійку. Під час сутички вони завдали тяжких тілесних ушкоджень заступнику командира полку – полковнику Мусурбєкову. Фігурантами бійки виявилися солдати 26-го артилерійського полку 20 мотострілецької дивізії восьмої армії південного військового округу Росії.

Травми виявилися настільки серйозними, що полковник 7 листопада помер у місцевій лікарні. Солдати після цього дезертували зі свого підрозділу – вони перевдягнулися у цивільний одяг і втекли з Криму на територію Краснодарського краю.