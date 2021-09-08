За незаконний Керченський міст і не тільки: Україна готує нові "кримські" санкції

Кабмін пропонує ввести санкції проти 30 осіб, які причетні до спорудження незаконного Керченського мосту. Також каральні обмеження можуть застосувати проти відповідальних за руйнацію парків Севастополя.

Пакет санкцій 8 вересня на засіданні схвалили урядовці. Звернення направили до Ради нацбезпеки та оборони України.

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У санкційному списку – 24 юридичні особи

У переліку – 24 юридичні особи та 6 фізичних. Вони причетні до спорудження та експлуатації Керченського мосту. Це дало змогу організувати сполучення між окупованим Кримом і державою-агресоркою.

Також причинами для санкцій стало незаконне перепланування паркових територій та об'єктів культурної спадщини у Севастополі.

Ми докладатимемо необхідних зусиль, щоб усі причетні до вчинення злочинів на території Українського Криму понесли відповідальність за свої діяння. Закликаємо представників російської окупаційної влади та їх посібників замислитись щодо невідворотності покарання,

– зазначив заступник міністра з питань реінтеграції ТОТ Ігор Яременко.

Які санкції передбачені проти юридичних осіб:

Унеможливлення користування майном на території України.

Заборона на проведення експортно-імпортних операцій.

Неможливість виведення капіталів за межі території України.

Зупинка виконання економічних та фінансових зобов'язань та ліцензованої діяльності на території України.

Які санкції проти фізичних осіб:

Заборона в'їзду на територію України.

Заборона розпоряджатися майном на території України.

Заборона на участь у приватизації та оренді державного майна.

Санкції пропонується застосувати строком на 5 років.

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Після ухвалення санкцій МЗС має звернутись до інших держав

Якщо РНБО ухвалить рішення про "кримські санкції", МЗС має повідомити про це органи ЄС, США, Канади та інших держав. Таким чином вони зможуть ввести аналогічні обмежувальні заходи.