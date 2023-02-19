Дипломатичний спринт: Кулеба провів 15 переговорів за добу

18 січня відбулася Мюнхенська конференція з безпеки, участь у якій взяв й міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Лише за останні 24 години він провів 15 переговорів.

Ба більше, окрім них очільник МЗС взяв участь у виступах, панельних дискусіях, інтерв’ю та пресконференції.

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Про що говорили та з ким

У МЗС повідомили, що серед тем розмов на зустрічах та домовленостей були питання прискорення постачання зброї та боєприпасів Україні та розгортання на повну потужність оборонної промисловості союзників. Також обговорювали й просування Формули миру, яку раніше запропонував Володимир Зеленський, та підтримку важливих для України голосувань в ООН.

Не оминули дипломати й теми нових санкцій для країни-агресорки.

Серед політиків, з якими за останні 24 години зустрівся Дмитро Кулеба, були:

генсекретар НАТО Єнс Столтенберг,

держсекретар США Ентоні Блінкен,

голова Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван Ї,

голова дипломатії G7,

віцеканцлер Німеччини Роберт Габек,

міністри закордонних справ Пакистану, Іраку, Бразилії, Японії, Швеції США та інші лідери.

За одну добу Дмитро Кулеба провів 15 зустрічей / Фото МЗС

Швидкі поставки зброї

Зазначимо, що ще 18 лютого Дмитро Кулеба після зустрічі з міністрами G7 заявив, що сторони обговорили все, що потрібне для перемоги України у 2023 році. Він анонсував швидкі поставки зброї для України та заявив й про нові санкції для Росії.

"Ми зосередилися на всьому, що потрібно для перемоги України у 2023 році. Будуть швидкі поставки зброї та нові санкції. Росія повинна усвідомити, що ми не втомимося протидіяти її агресії", – повідомив Кулеба у твітері.