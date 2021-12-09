За підтримку агресивних дій Росії – відповідальність: Кабмін схвалив законопроєкти

В Україні хочуть карати за заперечення агресії Росії проти України та окупації українських територій. Відповідні законопроєкти підтримав уряд під час засідання.

На засіданні Кабміну 9 грудня ухвалили два законопроєкти щодо публічного заперечення російської агресії в Україні. Тепер крок – за Верховною Радою, куди і направлять документи.

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За що можуть ввести адміністративну відповідальність:

публічне заперечення збройної агресії Росії проти України,

публічне заперечення тимчасової окупації Росією територій у Донецькій та Луганській областях, Криму та Севастополя.

Порушників чекає чималий штраф

За такі дії на правопорушників чекатиме штраф – від 17 до 34 тисяч гривень. У випадку повторення таких дій ця сума збільшиться практично удвічі і становитиме від 24 до 51 тисячі гривень.

Суб'єктами, до яких застосовуватимуть це положення закону, є іноземні та українські публічні діячі, особи, що виконують функції державних органів або органів місцевого самоврядування.

Каратимуть за зображення українських територій російськими

Мовиться, передусім, про письмове зазначення або графічне зображення українських територій російськими. Під статтю законопроєкту потраплятимуть випадки, коли схожі повідомлення поширюватимуть у ЗМІ, соцмережах, іншими засобами телекомунікації, під час публічних виступів, на листівках та іншій друкованій продукції.

Це точно не про свободу слова, а про сприяння агресору. На жаль, навіть на 8-му році війни в Україні знаходяться політики, які цього не розуміють. Тому будемо пропонувати зміни в Адміністративний кодекс щодо відповідальності за публічне заперечення агресії Росії,

– пояснив крок уряду прем'єр Денис Шмигаль.

В уряді сподіваються, що парламентарі дослухаються до їхніх аргументів і підтримають ініціативу.

А тим часом Мер Полтави Мамай заявив, що на території України воюють США проти Росії

Коротко про останній гучний скандал щодо російської агресії

Нещодавно мер Полтави Олександр Мамай спробував пояснити війну на Донбасі.

Політик наголосив, що начебто на території України воюють США та Росія.

Мер також зауважив що прикро "коли брат йде на брата".

За таке трактування війни Мамай потрапив у базу "Миротворця".

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