Через підтримку російської агресії: РНБО ввела санкції проти дизайнера Лебедєва

Рада нацбезпеки ввела санкції проти дизайнера та блогера Артемія Лебедєва. Причиною стали його висловлювання про тимчасово окупований Крим, відвідування ОРДЛО та підтримка агресії Росії.

Обмеження запровадили за ініціативи Державного комітету телебачення та радіомовлення України.

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Рада національної безпеки й оборони розглянула внесену пропозицію МКІП та ухвалила рішення про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів (санкцій) до Лебедєва Артемія Андрійовича, громадянина Росії, 1975 року народження,

– зазначили у відомстві.

Водночас у Держкомтелерадіо поінформували, що з відкритих джерел відомо: "Лебедєв є затятим українофобом, який послідовно підтримує російську агресію проти України". Зокрема:

з 2014 року розповсюджує фейки про російсько-українську війну;

публічно схвалює окупацію Криму;

наприкінці квітня 2016 року без дозволу прикордонної служби України відвідував тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Які санкції запровадила РНБО

За відвідування тимчасово окупованого Криму та Донбасу отримав у 2017 році заборону на в'їзд в Україну на п'ять років.

Рада нацбезпеки запровадила персональні санкції проти Лебедєва на 5 років. Мовиться про: