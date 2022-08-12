На півночі Харківщині важкі бої за звільнення окупованих територій: яка там ситуація

Російські вбивці атакують населені пункти на Харківщині з артилерії, танків та мінометів. Українські захисники намагаються витіснити загарбників із Дергачівщини.

Про це розповів голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. Він зазначив, що від обстрілів страждають Дергачі, Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементіївку, Нове, Питомник і Руську Лозову.

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"У районі Козачої Лопані, Цупівки, Дементіївки та Великих Проходів продовжуються важкі бої за звільнення окупованих територій Дергачівщини. Збройні Сили України роблять для цього усе можливе", – написав Задоренко.

Що відбувається у Дергачах

У Дергачах 11 серпня працівники міської ради, волонтери та соцпрацівники надавали місцевим гуманітарну допомогу. Також підтримку надали для санаторію "Бермінводи". Там мешкають люди, які переїхали із зони активних бойових дій.

У Дергачах є зруйновані будівлі, тому члени Корпусу громадської безпеки проводили роботи з доброустрою, розгрібали руїни та відремонтували 2 дахи в будинках самотніх пенсіонерів. У місті були пошкодження електромереж та системи газопостачання. Їх частково відновили.

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