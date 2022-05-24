За "поділ" території України взялися слабаки та маразматики
Джерело:фейсбук Олександра Коваленка
А чи не забагато торгашів суверенітетом України останнім часом намалювалося на арені?
Непрохані поради від горе-політиківТо Еммануель Макрон пропонує Зеленському піти на поступки Росії, тепер колишній держсекретар США, 98-річний Генрі Кісінджер заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що Україна має розпочати переговори з Росією, зокрема з урахуванням територіальних захоплень окупантів.
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Якийсь час тому я публікував допис, у якому писав, що в мене немає поваги до віку та мудрості сивини. Оскільки в сивині проявляється неминучість фізіологічних процесів, наприклад, відмирання клітин мозку.
Фізіологія й нічого особистого
Альцгеймер, Паркінсон, деменція, старечий маразм – з якою віковою групою всі ці захворювання асоціюються? Тією, яка наповнена мудрістю та досвідом?
Причому здоров'я у діда похитнулося давненько, а прогресія почалася після 2014 року, із загостренням у 2016 році, коли Кісінджер рекомендував Трампу визнати окупований Крим російським.
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Загалом, хто рекомендує Україні поступитися своїм суверенітетом? Слабаки та маразматики. Показово.
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