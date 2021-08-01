За пожежі в Туреччині взяли відповідальність курдські терористи, – ЗМІ
Джерело:твітер EHA News
У курортній Туреччині 28 липня спалахнули лісові пожежі. Відповідальність за їхній початок взяла терористична організація "Діти вогню". Вона пов'язана з Робочою партією Курдистану. Її офіційна Анкара визнала екстремістською.
Пожежі в Туреччині досі намагаються загасити. Тільки 1 серпня відповідальність за початок пожеж взяли терористи. Їхня заява начебто є у розпорядженні ЗМІ.
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Терористична група взяла на себе відповідальність за початок пожеж в Туреччині
Дочірня група терористичної організації РПК "Діти вогню" взяла на себе відповідальність за пожежі на узбережжі Середземного та Егейського морів,
– мовиться у повідомленні.
Поки що немає реакції турецької влади
"Діти вогню" кажуть, що пішли на підпал, оскільки "режим не розуміє іншої мови і його пора поставити на коліна вогнем". Офіційна влада Туреччини наразі на цю інформацію не відреагувала.
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Коротко про пожежі в Туреччині
- У країні нарахували понад сотню осередків пожежі. Рятувальники кажуть, що більшість з них – під контролем.
- Жертвами вогню вже стали 8 осіб, травмовані – більше ніж 200.
- Полум'я дісталось і до курортів. Так з Бодрума евакуйовували туристів з 5-зіркових готелів.