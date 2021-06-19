За рік неможливо, – Разумков про час, який потрібен Україні для вступу в НАТО

Україна не зможе стати членом НАТО протягом найближчого року. Однак впродовж 10 років це "теоретично можливо".

Перспективу долучення України до Альянсу в ефірі програми описав спікер Верховної ради України Дмитро Разумков.

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За 1 рік вступити до НАТО не вдасться

Будьмо відвертими – за рік ми це (вступити у НАТО – 24 канал) зробити не зможемо. Ми повинні провести низку реформ, для того, щоб відповідати і стандартам Альянсу в плані обороноздатності, і стандартам забезпечення української армії,

– заявив Разумков.

Голова парламенту також додав, що НАТО – це не лише військовий блок, а й гуманітарна організація, з якою Україна багато років співпрацює.

"Я впевнений, що ми досягнемо цієї мети, але цей шлях буде непростий, і сказати, що він буде короткий неправильно... 10 років – теоретично це можливо" – вважає політик. Він зазначив, що намагається не обіцяти того, в чому не є впевненим.

Україна та НАТО: коротко про головне