Росія втратила 50% своїх танків в Україні й значну перевагу в повітрі, – Spiegel

Попри шалені втрати особового складу та техніки, Росія продовжує безглузду війну проти України. Військові експерти припускають, що ворожа армія за рік втратила половину своїх танків.

Найцікавіше, що ці танки вважали найсучаснішими у Росії. Зокрема, мовиться про Т-72Б3, Т-72Б3М і багато танків Т-80.

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Які основні характеристики цих танків

Зазначають, що програма модернізації з Т-72Б3 до Т-72Б3М почалася лише у 2014 році. Останній оснащений сучаснішою динамічною бронею та новішим комп'ютером керування вогнем.

На танк встановлено багатоканальний приціл "Сосна-У", до складу якого входить автомат супроводу цілі і тепловізійний канал з камерою. Механік-водій отримав нічний бінокулярний пристрій спостереження.

Система зв'язку складається з радіостанції. До її складу включено 2 приймачі. Вони забезпечують відкритий, замаскований або засекречений радіозв'язок.

Т-80 – основний бойовий танк третього покоління виробництва СРСР. Прийнятий на озброєння радянської армії у 1976 році. Основні характеристики:

Вага – 46 тонн;

Екіпаж – 3 особи;

Гармата – 125-міліметрів;

Скорострільність – до 12 пострілів за хвилину;

Швидкість – 70 кілометрів за годину;

Вбудований динамічний захист.

Як стверджують експерти, у зв'язку з втратами змінився склад бронетехнічного парку Росії. Ворожа армія все частіше використовує старе обладнання, яке повернули на озброєння.

Росія втрачає свої літаки

Наразі російським окупантам не вдалося завоювати перевагу в повітрі. За оцінками військових експертів, Росія втратила близько 6 – 8% відсотків своїх тактичних бойових літаків у 2022 році та від 10 до 15% інших повітряних суден.

Серед них:

багатоцільовий винищувач Су-30СМ Flanker;

бомбардувальники Су-24М;

броньовані штурмовики Су-25;

сучасні винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Втрати ворога у техніці: дані моніторингової групи

Про те, що російська армія втратила половину свого танкового парку, свідчили і дані моніторингової групи Oryx.

Мовиться про загальні танкові втрати країни-терористки. Серед них – втрачені, захоплені та покинуті російські танки. Наголосили, що українські захисники знищили понад 500 танків ворога. Ще 65 танків загарбники покинули.

Водночас аналітики вважають, що реальні танкові втрати окупантів – набагато вищі. За даними видання Forbes, Росія втратила на території нашої держави восьму частину своїх бойових вертольотів.

Зауважимо, що, за даними Генштабу, станом на 15 лютого окупанти втратили вже понад 3 тисячі своїх танків.