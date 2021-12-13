За російське громадянство на окупованих територіях українське не заберуть, – Веніславський

Україна не визнає російські паспорти, які насильно видали українцям на окупованих територіях. Тому на цих людей не поширюються положення закону про множинне громадянство.

Негативних наслідків для мешканців ОРДЛО не буде

Громадяни тимчасово окупованих Криму та Донбасу погодилися на російські паспорти через загрозу для свого життя. Про це заявив представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський.

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Ці дії (Росії – 24 канал) порушують міжнародні стандарти у галузі прав людини, Загальну декларацію прав людини, Конвенцію про захист прав людини та основних свобод. Тобто в цьому випадку російські паспорти є нікчемними й тому вони особливих юридичних наслідків за собою не тягнуть,

– пояснив Веніславський.

Якщо після повернення під юрисдикцію України окупованих територій громадяни заявлять, що їх змусили прийняти російське громадянство, то жодних негативних наслідків не матимуть.

Веніславський нагадав, що в законопроєкті щодо множинного громадянства чітко сказано, що не може бути подвійного громадянства з країною-окупантом, країною-агресором.

"Тобто не може мати громадянин України одночасно громадянство Росі", – сказав політик.

Законопроєкт про множинне громадянство: що відомо

Під час поїздки в США президент Володимир Зеленський зустрівся з українською діаспорою і запевнив, що в Україні дозволять подвійне громадянство.

Виступаючи у Верховній Раді 1 грудня, глава держави анонсував відповідний законопроєкт. Вже наступного дня він вніс його до парламенту.

Згідно з документом, у правових відносинах на території України особи з множинним громадянством залишаюся виключно громадянами нашої країни.

Однак подвійне громадянство не поширюється на людей з країн міграційного ризику або держав-агресорок.

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