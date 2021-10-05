За російські вибори в Криму та ОРДЛО: Зеленський ввів санкції проти низки російських компаній

Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про введення санкцій за проведення виборів до Держдуми Росії на окупованих територіях України. У санкційному списку опинилися кандидати в депутати, а також низка російських компаній.

Ці санкції ухвалили на засіданні РНБО ще 17 вересня. Обмеження наклали безстроково.

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Загалом до санкційного списку потрапили:

33 кандидати в депутати Держдуми Росії;

54 члени так званих виборчих комісій на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини, а також у Криму.

Проти цих людей запровадили повний пакет обмежень, який передбачає заборону в'їзду на територію України та блокування всіх активів.

Як раніше сказав секретар РНБО Олексій Данілов, Росія не мала права проводити вибори на тимчасово окупованих територіях.

Тому всі учасники цього процесу, члени дільничних комісій, агітатори, кандидати та спостерігачі будуть під санкціями нашої країни,

– сказав Данілов.

Вибори до Держдуми Росії на Донбасі: головне

За даними Східної правозахисної групи, у виборах до Держдуми Росії взяли участь приблизно 200 тисяч мешканців окупованого Донбасу. Їх привозили на місце голосування та усіляко "заохочували".

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За офіційними даними, найбільше голосів "отримала" провладна партія "Єдина Росія". У Держдумі її представлятимуть 300 членів політсили.

Загалом у нижню палату парламенту пройшли 5 політичних партій:

"Єдина Росія" – 49,82% голосів виборців;

Комуністична партія – 18,93%;

Ліберально-демократична партія – 7,55%;

"Справедлива Росія – За правду" – 7,46%;

"Нові люди" – 5,32%.

Додамо, що низка країн світу заявили, що не визнають результати російських виборів на окупованих територіях України. Зокрема, підтримку суверенітету України на тлі голосування висловили США, Велика Британія та Польща.