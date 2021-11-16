За розслідування аварії за участю "слуги" Ковальова взялося ДБР
Джерело:Інтерфакс-Україна
Державне бюро розслідувань розслідує аварію за участю народного депутата Олексія Ковальова. ДТП трапилася вранці 15 листопада на трасі Київ – Одеса.
Про те, що аварію розслідує ДБР, виданню повідомили у цьому відомстві, не назвавши прізвища та фракційну приналежність парламентаря. Однак поінформоване джерело зазначило, що мовиться про інцидент зі "слугою" Ковальовим.
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ДБР взялося за справу про ДТП з Ковальовим
У Бюро розповіли, що аварія трапилася вранці 15 листопада, коли водій вантажівки здійснював розворот у передбаченому для цього місці на трасі Київ – Одеса. Там сталося зіткнення MAN та легковика, яким кермував нардеп.
У результаті Ковальов отримав вивихи, садна та рвану рану верхньої губи. Водій вантажівки обійшовся без травм.
Ознак алкогольного сп'яніння у водіїв не виявили. Тому, наголосили у ДБР, наразі немає підстав притягувати когось із водіїв до кримінальної відповідальності. Однак досудове розслідування у провадженні триває.
Аварія за участю Ковальова: що відомо
- Нардеп від "слуги народу" Ковальов у фейсбуці підтвердив, що 15 листопада потрапив у ДТП, зазначивши, що "таке трапляється".
- Перед цим у поліції Київської області проінформували, що аварія сталася на автодорозі Київ – Одеса, поблизу повороту на село Хлепче.
- Там 32-річний водій Mercedes-Benz врізався у вантажний автомобіль MAN під керуванням 52-річного водія. Внаслідок аварії кермувальник Mercedes отримав ушкодження – його госпіталізували у Білоцерківську лікарню.
- Речниця фракції "слуг" Юлія Палійчук заявила, що Ковальов готовий понести відповідальність як учасник ДТП згідно із законом, якщо його провину доведуть.