За розслідування аварії за участю "слуги" Ковальова взялося ДБР

Державне бюро розслідувань розслідує аварію за участю народного депутата Олексія Ковальова. ДТП трапилася вранці 15 листопада на трасі Київ – Одеса.

Про те, що аварію розслідує ДБР, виданню повідомили у цьому відомстві, не назвавши прізвища та фракційну приналежність парламентаря. Однак поінформоване джерело зазначило, що мовиться про інцидент зі "слугою" Ковальовим.

Читайте також "Слуга народу" Олексій Ковальов потрапив у ДТП, – ЗМІ

ДБР взялося за справу про ДТП з Ковальовим

У Бюро розповіли, що аварія трапилася вранці 15 листопада, коли водій вантажівки здійснював розворот у передбаченому для цього місці на трасі Київ – Одеса. Там сталося зіткнення MAN та легковика, яким кермував нардеп.

У результаті Ковальов отримав вивихи, садна та рвану рану верхньої губи. Водій вантажівки обійшовся без травм.

Ознак алкогольного сп'яніння у водіїв не виявили. Тому, наголосили у ДБР, наразі немає підстав притягувати когось із водіїв до кримінальної відповідальності. Однак досудове розслідування у провадженні триває.

Аварія за участю Ковальова: що відомо